Ранее отмечалось, что в ноябре решится этот вопрос.

Судьба Израиля на международном конкурсе "Евровидение-2026" продолжает оставаться под вопросом.

Как пишет издание BBC, на днях создатели шоу заявили, что отложили голосование по этому вопросу, которое ранее было запланировано на ноябрь. Теперь Европейский вещательный союз планирует провести личную встречу представителей стран-участниц "Евровидения" в декабре.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с изменением ситуации на Ближнем Востоке. Как известно, между Израилем и ХАМАС произошло перемирие.

"В свете последних событий на Ближнем Востоке исполнительный совет EBU согласился с очевидной необходимостью организовать открытую и личную дискуссию между своими членами по вопросу участия в песенном конкурсе "Евровидение-2026". Правление согласилось включить этот вопрос в повестку дня своей обычной зимней общей ассамблеи, которая состоится в декабре, а не организовывать внеочередную сессию заранее", - отметили создатели шоу.

Напомним, ранее несколько стран, а именно Словения, Хорватия, Ирландия, Испания и другие, публично просили дисквалифицировать Израиль с конкурса.

