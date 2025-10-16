Правильное питание - один из путей улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы.

Высоким кровяным давлением, или гипертонией, сейчас страдают многие люди, а это значит, что они имеют повышенный риск сердечных заболеваний и инсульта. А между тем давление можно контролировать, если изменить образ жизни. Об этом пишет Eatingwell.

Самое главное в новом образе жизни, утверждает автор статьи, зарегистрированный диетолог, врач-терапевт Андреа Матис, - это правильное питание. По её словам, если употреблять больше фруктов и овощей, то можно снизить количество натрия в организме, а также обеспечить его калием, магнием и антиоксидантами, поддерживающими здоровье кровеносных сосудов.

Добавить в рацион больше овощей - это недорого даже зимой. Для этого можно их просто заморозить.

"На самом деле замороженные овощи такие же питательные, как и свежие. В замороженных продуктах витамины и минералы иногда сохраняются даже лучше, чем в свежих, лежащих на полках магазинов в течение нескольких дней", - пишет эксперт.

Она назвала четыре замороженных овоща, которые могут быть наиболее полезными, если вы хотите контролировать свое кровяное давление.

1. Замороженная брюссельская капуста

Как говорится в статье, диетолог Амбразия Саблетт рекомендует употреблять замороженную брюссельскую капусту из-за содержания в ней клетчатки, железа, витамина К и калия - ключевых питательных веществ, которые поддерживают здоровье сердца и регулируют кровяное давление.

Исследование, опубликованное в 2024 году в научном журнале BMC Medicine, показало, что рацион, богатый крестоцветными овощами (а именно таким овощем является брюссельская капуста), способствует снижению риска сердечных заболеваний, содержание калия помогает компенсировать последствия чрезмерного потребления натрия, расширяет кровеносные сосуды.

Кроме того, клетчатка, содержащаяся в этой капусте, может улучшить уровень холестерина, а витамин К способствует здоровью артерий и регуляции кальция.

2. Замороженный шпинат

Шпинат - незаменимый продукт для здоровья сердца благодаря высокому содержанию калия и магния. Эти два микроэлемента способствуют снижению кровяного давления. Действие калия заключается в том, что он помогает выводить избыток натрия и снимает напряжение в стенках кровеносных сосудов.

Магний же, как свидетельствует исследование, вышедшее в 2020 году в научном журнале MDPI, работает бок о бок с калием. Он помогает регулировать тонус сосудов, позволяет им расслабляться, улучшает кровообращение, и таким образом уменьшается нагрузка на сердце.

Шпинат также богат пищевыми нитратами, которые организм превращает в оксид азота - соединение, расслабляющее кровеносные сосуды, помогая улучшить кровоток.

Замороженный шпинат не только удобен и питателен, но и очень универсален. Поскольку его уже бланшируют перед замораживанием, он быстро готовится и прекрасно подходит для различных блюд.

3. Замороженная брокколи

Брокколи богата витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Зарегистрированный диетолог Анна Альфред рассказала о результатах исследования, вышедшего в 2023 году в научном журнале MDPI.

Отмечается, что, согласно его выводам, клетчатка помогает снизить уровень холестерина ЛПНП (известного как "плохой"), который может способствовать образованию бляшек в артериях и увеличивать риск сердечных заболеваний и инсульта.

Антиоксиданты помогают уменьшить воспаление, которое способствует гипертонии. Дело в том, что от хронического воспаления со временем кровеносные сосуды становятся суженными и жесткими, а от этого повышается давление, а значит, и нагружается сердце. Антиоксиданты, которые есть в брокколи, помогают противодействовать этому процессу.

4. Замороженная цветная капуста

Цветная капуста удивительно богата клетчаткой и витамином С, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов. Клетчатка к тому же сохраняет дольше ощущение сытости, что помогает поддерживать здоровый вес, а значит - предотвращать высокое кровяное давление.

Витамин С - мощный антиоксидант, который помогает защитить организм от атеросклероза, гипертонии и инсульта.

Мягкий вкус и универсальность цветной капусты делают ее основным продуктом для замораживания.

Советы по выбору и приготовлению замороженных овощей

• Выбирая замороженные овощи, ищите варианты, в которых указаны только овощи - без добавления соусов, жира или соли.

• Смешивайте замороженные овощи в смузи.

• Готовьте овощи на пару или запекайте, но не кипятите, ведь этот процесс может разрушить витамин С и витамины группы В.

• Комбинируйте: смешивайте несколько замороженных овощей, чтобы создать богатый на вкусы и питательные вещества суп.

Ранее УНИАН писал о 5 продуктах, которые помогут снизить артериальное давление. Отмечалось, что ученые и медики в такой список внесли зеленый чай, куркуму, семена чиа, темный шоколад и свекольный сок.

