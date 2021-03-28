По утверждению матери ребенка, у ее сына диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

В российском Санкт-Петербурге шестилетний мальчик сломал позвоночник при прохождении квеста.

Об этом сообщает телеканал «360».

Мальчик участвовал в квесте «Хоббит. Путешествие в Средиземье». Во время игры он упал с высоты собственного роста из-за разрушения сборной лестницы, которая была одним из этапов задания.

По утверждению матери ребенка, у ее сына диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

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По словам представителя компании, проводившей квест, во время активности у мальчика жалоб не было, скорую помощь никто не вызывал. По его словам, видео с камер не сохранилось, поскольку после посещения ребенком аттракциона прошло уже больше месяца.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

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Автор: Денис Прядко