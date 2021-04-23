В российском Мурманске задержали 36-летнего мужчину, который в один день напал на двух несовершеннолетних девочек-подростков.
Об этом пишет Telegram-канал Lifeshot.
Читайте такжеВ России отчим годами насиловал маленькую дочьСообщается, что задержанный сначала прямо на улице домогался 17-летней девушки, а затем пришел на территорию школы и там набросился на 12-летнюю девочку.
«Неадекват схватил ее на руки и побежал вместе с ней в неизвестном направлении. Подростку удалось вырваться», – говорится в сообщении.
По словам матери 17-летней девушки, он преследовал ее до библиотеки, «Схватил ее двумя руками, прижал, она даже не могла пошевелиться» и пытался трогать ее за грудь.
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