Задержанный набросился на 12-летнюю девочку на территории школы.

В российском Мурманске задержали 36-летнего мужчину, который в один день напал на двух несовершеннолетних девочек-подростков.

Об этом пишет Telegram-канал Lifeshot.

Читайте такжеВ России отчим годами насиловал маленькую дочьСообщается, что задержанный сначала прямо на улице домогался 17-летней девушки, а затем пришел на территорию школы и там набросился на 12-летнюю девочку.

«Неадекват схватил ее на руки и побежал вместе с ней в неизвестном направлении. Подростку удалось вырваться», – говорится в сообщении.

По словам матери 17-летней девушки, он преследовал ее до библиотеки, «Схватил ее двумя руками, прижал, она даже не могла пошевелиться» и пытался трогать ее за грудь.

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Автор: Катерина Шварц