Вооружение "территориальной обороны" – абсолютно самоубийственный шаг для режима, говорит Латынина.

В Белгородской и Курской областях РФ начали массово раздавать оружие. Этот шаг станет губительным для российского диктатора Владимира Путина, считает журналистка Юлия Латынина.

"Когда Путин вооружает территориальную оборону в Белгороде, это наводит на очень большие мысли. Мне кажется, это абсолютно самоубийственный шаг для режима. А он не думает, что дальше будут вооружены массы других образований в других регионах, скажем? В том числе, в регионах, которые гораздо могут быть гораздо более склонны к падения… Он, видимо, боится объявить общую мобилизацию, но при этом не боится раздавать оружие кому попало, кто захочет. И это значит, что он готов на превращение Белгорода условно говоря в следующий Донбасс, где все будет отжиматься, лишь бы сохранить свою власть. А вот получится ли у него в такой ситуации сохранить свою власть или наоборот… Это совершенно реальный шаг в сторону развала России", – отмечает Латынина.

Журналистка подчеркивает, что, вооружив тероборону, вероятно, пытается избежать необходимости отправлять на границу ЧВК "Вагнера" или войска лидера Чечни Рамзана Кадырова в попытках отразить атаки российских добровольцев, воюющих на стороне Украины (в частности, Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса").

"Путин всегда допускал нарушение монополии на насилие только в исключительных случаях. Мы видим, чем это обернулась с "Вагнером". И тут он ее опять нарушает. Понятно, что у него, судя по всему, очень большие проблемы с резервами. Если посмотреть с военной точки зрения: зачем вооружать Белгородскую и Курскую область тероборону, какова бы она там не была? Только затем, что там ходил Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", и, соответственно, надо что-то с ними делать. Мы помним, что посылались срочники, и это было очень неудачное решение, потому что срочники – последний резерв, который Путин будет использовать, если будет прорыв фронта в Украине. Дальше "Вагнер" пытался туда пойти, чтобы этим управлять в качестве "графа белгородского", это было пресечено. После этого Кадырову пробовали отдать эту на откуп. … Не понравилось это местным. Использование той самой территориальной обороны выглядит как попытка решить проблему малыми силами, не задействуя резервы, не прибегая к таким угрожающим вещам как "Вагнер" или "Кадыров", – считает он.

Тероборона в России - это надо знать

В конце прошлого года российские власти создали в граничащей с Украиной Белгородской области отряды ТРО, предложив вступать туда тем, кто имеет боевой опыт, но не может быть призван в армию.

Аналогичные формирования начали появляться и в других приграничных областях. Вскоре в Орловской области Российской Федерации, которую от Украины отделяют Брянская и Курская области, также заговорили о создании отрядов территориальной обороны.

На этой неделе бойцам теробороны Белгородской области и отрядам добровольной народной дружины Курской области выдали оружие.

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