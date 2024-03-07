Прокуратура сразу потребовала от российских пабликов удалить их.

Момент попадания беспилотного летательного аппарата в Череповецкий металлургический комбинат в Вологодской области попал на видео.

В сети появилось видео с наружной камеры видеонаблюдения. На ней можно увидеть мощный взрыв и вспышку света, осветившую небо над городом. Второе видео снято на камеру, установленную на самом заводе. Она зафиксировала момент падения дрона на доменную печь.

Российский Telegram-канал, опубликовавший видео, позже удалил его по требованию прокуратуры. По их данным, взрыв на заводе произошел около 05:45 по Москве.

Атака БПЛА на комбинат в Череповцах: что известно

Как сообщал УНИАН, утром администрация "Северстали" опубликовала заявление, в котором сообщила о "технологическом инциденте" на комбинате, в результате которого один из агрегатов вывели на "запланированный ранее ремонт".

Местные Telegram-каналы сообщали, что жители города слышали взрыв в районе комбината. Вскоре местные власти признали атаку беспилотника, при этом они говорят, что его принадлежность еще не установили.

По данным СМИ, в результате удара полностью выведена из строя доменная печь. Губернатор подтвердил, что атаковали именно ее, однако отрицает поломку.

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