На "Северстали" пытались скрыть атаку.

Сегодня утром в Вологодской области беспилотный летательный аппарат атковал Череповецкий металлургический комбинат.

В официальном Telegram-канале комбината сначала заявили, что в доменном производстве "произошёл технологический инцидент", один из агрегатов вывели на якобы запланированный ранее ремонт. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что на "Северстали" в результате попадания беспилотника неустановленной принадлежности "произошёл инцидент в районе доменной печи". Он уверяет, что это не нарушило ее работу.

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Российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой сотрудников завода сообщает, что одна доменная печь полностью выведена из строя.

Пожары и атаки БПЛА по России: последние новости

Сегодня утром стало известно, что в Казани произошел масштабный пожар на территории высшего командного училища танкистов. Ему присвоили второй уровень опасности.

Министерство обороны России заявило, что ликвидировало этим утром шесть беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. По данным СМИ, еще два сбили под Санкт-Петербургом.

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