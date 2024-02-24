Это один из крупнейших металлургических комбинатов России.

Удар беспилотниками по металлургическому комбинату в Новолипецке в РФ организовали сразу две украинские спецслужбы: СБУ и ГУР, сообщают источники УНИАН.

"Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс РФ и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное. Поэтому для Украины это законная цель", - отметил источник.

Как известно, после мощных взрывов на Новолипцском металлургическом комбинате (НЛМК) начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода.

В украинских спецслужбах сообщили, что беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.

Атака дронами на НЛМК - видео

Известно, что владельцем пораженного комбината является приближенный к Путину российский олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку богатейших людей рф.

По данным СМИ, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Как писал УНИАН, в ночь на 24 февраля, жители российского Липецка сообщили о звуках взрывов в городе. По словам горожан, был виден дым в районе Новолипецкого металлургического комбината, крупнейшего сталелитейного предприятие в стране. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов среди ночи сообщил, что пожар был только в одном цеху и якобы быстро потушен, а пострадавших нет.

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