Нереализованные туалетные рулоны теперь будут сдавать после каждого рейса.

Бортпроводники российского "Аэрофлота" отныне будут вести учет туалетной бумаги на рейсах в Турцию. Нереализованные рулоны будут сдавать.

Об этом пишет Telegram-канал Baza, опубликовав соответствующий документ.

Кроме того, бортпроводники теперь ведут строгий учет салфеток и бумажных полотенец. Сотрудникам кабинного экипажа поступило распоряжение о введении таких мер в тестовом режиме до 3 по 10 июня. Такую практику могут ввести на постоянной основе.

"Бортпроводники должны следить за материалом на борту и пополнять его только по мере расходования. Дополнительные рулоны ни в коем случае нельзя оставлять в доступных местах, чтобы к ним случайно не добрались пассажиры. После приземления все неиспользованные материалы нужно посчитать, опечатать и сдать", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российская компания "Аэрофлот" столкнется с серьезной нехваткой запчастей для самолетов через западные санкции. Для поддержания работоспособности флоту придется разбирать часть самолетов уже через три месяца.

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