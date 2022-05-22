Эксперты указали, что Москва не сможет заменить продукцию Boeing и Airbus

Российская компания "Аэрофлот" столкнется с серьезной нехваткой запчастей для самолетов из-за западных санкций. Для поддержания работоспособности флота придется разбирать часть самолетов уже через три месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно оценкам экспертов IBA, Россия не сможет в ближайшее время заменить продукцию Boeing и Airbus, поэтому некоторые самолеты придется пустить на запчасти.

Отмечается, что из-за западных санкций "Аэрофлот" резко сократил зарубежную маршрутную сеть. Так, по состоянию на 24 февраля компания выполняла рейсы в 56 стран, а к середине мая - в 13. Кроме того, снизился и пассажиропоток.

"В обозримом будущем "Аэрофлот" будет по большей части авиакомпанией, работающей на внутреннем рынке", - считает эксперт по безопасности полетов из Школы менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте Арнольд Барнетт.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым российским авиакомпаниям разрешено использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.

В конце марта крупнейшая лизинговая компания в мире AerCap подала против РФ иск на 3,5 миллиарда долларов за украденные самолеты.

24 апреля появилась информация о том, что американская Air Lease спишет самолеты, которые остались в РФ, более чем на 800 миллионов долларов

19 мая Великобритания ввела финансовые санкции против российских авиакомпаний. Под ограничения попали "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии".

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