На аэродроме «Таганрог-Южный» в России обокрали самолет Ил-80, известный как самолет «судного дня».
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
Злоумышленники вынесли с самолета более 30 установленных на борту радиостанций.
С заявлением о пропаже в пятницу, 4 декабря, в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева». По его словам, утром при осмотре самолета сотрудники обнаружили следы вскрытия грузового люка.
Читайте такжеВ России авиадиспетчеров поздравили с праздником картинкой со сгоревшим SSJ-100
По данным источника канала, самолет доставили в Таганрог для плановых работ по модернизации. На момент приемки самолета все бортовые приборы были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило.
На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.
С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Москве мужчина с ножом похитил 60 булочек из машины
- В России у 92-летнего ветерана в День победы украли медаль и деньги
- В США сотрудников российского "Аэрофлота" подозревают в контрабанде техники Apple на 50 миллионов долларов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram