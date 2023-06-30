Всего в списке по меньшей мере 30 высокопоставленных военных и разведчиков РФ.

Российский генерал Сергей Суровикин был тайным высокопоставленным членом частной военной компании "Вагнера", которой руководит Евгений Пригожин.

Издание CNN пишет, что Российский расследовательский центр "Досье" имеет в своем распоряжении документы, которые доказывают, что у Суровикина был личный регистрационный номер "Вагнера". Российский генерал числится в списке наряду с по меньшей мере 30 другими высокопоставленными военными и разведчиками РФ, которые также являются высокопоставленными членами "Вагнера".

Суровикин не появлялся на публике с прошлой субботы, когда он опубликовал видеозапись, в которой умолял главаря "Вагнера" остановить мятеж. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Видео дня

Суровикин — заслуженный командир ВВС России, получивший прозвище "Генерал Армагеддон" за свою безжалостную тактику бомбардировок городов в Сирии.

Вагнер не ответил на запрос CNN. Неясно, что влечет за собой VIP-членство Вагнера, в том числе есть ли финансовая выгода.

Известно, что Суровикин был связан с группой наемников, но документы вызывают вопросы о близости высокопоставленных российских военных и "Вагнера".

Попытка мятежа Пригожина - гланые новости

Во время недолговечного восстания Пригожина бойцам "Вагнера" удалось захватить город Ростов-на-Дону на юге России, практически не встречая сопротивления со стороны русской армии. Пригожин свернул свой бунт после переговоров с Александром Лукашенко. Якобы главарю "вагнеровцам" пообещали свободу и переезд в Беларусь.

Позже ряд СМИ сообщили, что генерал Сергей Суровикин мог знать о планах Пригожина устроить мятеж. И на следующий день после попытки мятежа, то есть 25 июня его якобы задержали и отправили в СИЗО "Лефортово". Также была информация, что Суровикина не арестовали, а лишь допросили и отпустили.

Вас также могут заинтересовать новости: