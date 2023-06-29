Западное издание Bloomberg написало, что Суровикина допросили о мятеже Пригожина.

Главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ и заместителя командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина не арестовали, а допросили и отпустили.

Такую версию развития событий озвучили росСМИ. Они заявили, что не подтверждают арест генерала Суровикина в связи с его причастностью к мятежу главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Два источника, близкие к Генштабу и ФСБ, рассказали СМИ, что Суровикин не арестован и не находится в "Лефортово", его допросили и потом отпустили.

Западное издание Bloomberg также написало, что Суровикина допросили о мятеже Пригожина. По словам собеседника этого издания, генерала "держат в одном месте, но не в тюрьме, и следователи обращаются с ним осторожно, чтобы не разозлить его сторонников среди военных".

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Пропагандистские каналы писали, что сегодня Суровикин якобы был на совещании в Ростове-на-Доную по их данным, министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил Суровикина в измене, но арестовать генерала опасаются, поскольку офицеры на его стороне.

Судьба Суровикина

Генерал Сергей Суровикин - бывший главнокомандующий российскими оккупантами в Украине. В январе на эту должность назначили начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а Суровикин стал его заместителем.

Вчера стало известно, что Суровикин мог знать о планах Пригожина провести мятеж. И на следующий день после попытки мятежа, то есть 25 июня Суровикина задержали и отправили в СИЗО "Лефортово".

Также сообщалось, что сам Суровикин третий день не выходит на связь со своей семьей.

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