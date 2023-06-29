Известно, что у "Генерала Армагеддона" были хорошие отношения с Пригожиным.

Генерал российской армии Сергей Суровикин был задержан, поскольку Кремль расправляется с сторонниками "Вагнера" после неудавшегося мятежа наемников на прошлой неделе.

Издание Financial Times пишет, что Суровикин, высокопоставленный российский генерал, который, как известно, поддерживает хорошие отношения с лидером Вагнера Евгением Пригожиным, несколько дней не появлялся и был задержан, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом. Остается неясным, был ли Суровикин, глава ВВС России, обвинен в заговоре в субботнем восстании, возглавляемом Пригожиным, или просто задержан для допроса.

По словам представителей московской элиты, Владимир Путин начал операцию по зачистке в верхушке спецслужб, а президент намерен подавить критику, восстановить порядок и восстановить свое господство после первой попытки государственного переворота в России за последние три десятилетия.

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Многие из сторонников жесткой линии, которые, как известно, сочувствовали "Вагнеру" и критиковали регулярные вооруженные силы, в последние дни исчезли из поля зрения, в то время как лоялисты, такие как министр обороны Сергей Шойгу, которого Пригожин надеялся свергнуть в результате своего переворота, получил трибуну и был показан публично, участвуя в встречах и мероприятиях на высоком уровне.

"Путин знал о планах восстания Пригожина заранее, как мы понимаем, и поэтому мог в определенной степени подготовиться", — сказал представитель западного правительства. "Он мог видеть, кто что делал в тот день. И теперь он занимаеся уборкой".

Чиновник сказал, что, по их мнению, Суровикин был задержан, добавив: "Мы понимаем, что за ним последуют другие люди".

Известный как "Генерал Армагеддон" за свою тактику жестоких бомбардировок в Сирии, Суровикин прошлой осенью получил повышение, чтобы руководить вторжением России в Украину. Несмотря на то, что его быстро понизили в должности, он оставался фаворитом среди более жесткого провоенного сообщества в России, а этой весной начал действовать в качестве куратора военизированной группы "Вагнера", сражающегося на передовой на востоке Украины.

По мере обострения конфликта Пригожина с военным истеблишментом в Москве Суровикин, как полагают, выступал в качестве посредника. Когда поздно вечером в пятницу конфликт перерос в вооруженный мятеж против оборонной элиты в Москве, Суровикин записал краткое заявление, призывающее бойцов Вагнера сложить оружие, после чего исчез.

"Его нет дома. Связи ни с ним, ни с его охраной, ни с его адъютантом нет", — сказал в среду FT один из людей, знакомых с этим вопросом.

Российский журналист Алексей Венедиктов заявил в среду, что Суровикин "уже три дня не выходит на связь со своей семьей. Его охрана тоже не отвечает".

Подозрения вокруг Суровикина могли быть вызваны его хорошими отношениями с Пригожиным. В то время как вагнеровский военачальник ругал других генералов и элиту обороны, обвиняя их в большом числе погибших среди росссийских солдат во время вторжения и обвиняя их в "геноциде", он поддерживал диалог с Суровикиным.

Суровикин также столкнулся с высшим руководством министерства обороны по поводу тактики и стратегии, что привело к тому, что Путин понизил его в должности с поста главы российского вторжения всего через несколько месяцев на этом посту. Вместо этого Путин переназначил Валерия Герасимова, и вскоре после этого Россия начала новое наступление.

Кремль в четверг отказался отвечать на какие-либо вопросы относительно Суровикина и сказал журналистам, что вместо этого они должны обратиться в министерство обороны.

В среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщение New York Times со ссылкой на официальных лиц США о том, что генерал заранее знал о заговоре государственного переворота. Песков сказал, что ожидал "много спекуляций вокруг этих событий", добавив: "Я думаю, что это пример того".

Исчезновение Суровикина - что известно

28 июня российские военкоры заявили, что генерал армии РФ Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня. По данным росСМИ, военоначальник третий день не выходит на связь со своей семьей, его охрана тоже не отвечает.

В свою очередь аналитики ISW считают, что Кремль может использовать генерала Суровикина как козла отпущения, а именно для оправдания возможной перестройки российского военного руководства.

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