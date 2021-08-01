Российский депутат, советовавший гражданам меньше кушать, задекларировал ноль рублей доходов

Свою известность Илья Гаффнер получил после того, как в 2015 году посоветовал россиянам меньше питаться во время кризиса.

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