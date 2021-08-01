Депутат Законодательного собрания Свердловской области РФ Илья Гаффнер, ранее советовавший россиянам "поменьше питаться" в кризис, задекларировал в 2020 году доход в ноль рублей.
Согласно декларации о доходах, депутат владеет квартирой площадью 66,6 квадратного метра. Две квартиры площадью от 80 до 200 квадратных метров находятся в пользовании его двух несовершеннолетних детей. Примечательно, что годом ранее депутат задекларировал 4 копейки годового дохода.
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Гаффнер получил мандат в 2010 году. Свою известно он получил после того, как в 2015 году посоветовал россиянам меньше питаться во время кризиса.