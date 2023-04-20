Приграничный Белгород снова страдает от развязанной Путиным войны.

В Белгороде вечером в четверг произошел мощный взрыв на перекрестке двух оживленных улиц в центре города. Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

На месте взрыва образовалась огромная воронка диаметром 20 метров. Повреждена часть ближайшего многоэтажного дома.

"В одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Дом эвакуирован", – пишет Baza.

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Также пострадали несколько автомобилей. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Причины взрыва пока не озвучивались.

Ситуация в Белгороде – последние новости

Приграничный Белгород регулярно страдает от войны, развязанной Кремлем. Так, на днях после прилета неизвестного беспилотника здесь сгорела электроподстанция. Город частично остался без света.

Поскольку подобные прилеты в городе и области происходят регулярно, власти региона решили отменить обязательный для России парад на 9 мая. Боятся, что по участникам победобесия тоже что-то прилетит.

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