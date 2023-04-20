В Белгороде вечером в четверг произошел мощный взрыв на перекрестке двух оживленных улиц в центре города. Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.
На месте взрыва образовалась огромная воронка диаметром 20 метров. Повреждена часть ближайшего многоэтажного дома.
"В одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Дом эвакуирован", – пишет Baza.
Также пострадали несколько автомобилей. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Причины взрыва пока не озвучивались.
Ситуация в Белгороде – последние новости
Приграничный Белгород регулярно страдает от войны, развязанной Кремлем. Так, на днях после прилета неизвестного беспилотника здесь сгорела электроподстанция. Город частично остался без света.
Поскольку подобные прилеты в городе и области происходят регулярно, власти региона решили отменить обязательный для России парад на 9 мая. Боятся, что по участникам победобесия тоже что-то прилетит.