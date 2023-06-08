Отмечается, что хотя никто не хочет противостоять президенту в связи с вторжением, оно поколебало абсолютную веру в его лидерство.

Российская элита испытывает все большее уныние в отношении перспектив победы Владимира Путина в войне в Украине, и даже самые большие оптимисты видят в "замороженном" конфликте наилучший доступный исход для Кремля, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники

Отмечается, что многие представители политической и деловой элиты устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась, хотя и сомневаются, что Путин остановит боевые действия.

"Хотя никто не хочет противостоять президенту в связи с вторжением, оно поколебало абсолютную веру в его лидерство", - говорится в статье.

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Как отмечают источники, самой благоприятной перспективой были бы переговоры в конце года, которые "заморозили" бы конфликт и дали возможность Путину одержать "пиррову победу" сохранив часть захваченной украинской территории.

Отмечается, что чувство незащищенности усиливают атаки внутри России, в том числе крупнейшие с начала войны удары беспилотников по Москве на прошлой неделе. Также распространение боевых действий на Белгородскую область бросило вызов имиджу Путина как гаранта безопасности России.

В то же время нет никаких признаков вызова лидерству Путина внутри его круга

Bloomberg отмечает, что, по словам источников, большинство представителей элиты продолжают свою работу, убежденные, что они не могут влиять на события.

Кроме того, жестокие репрессии за инакомыслие привели к тому, что российский средний класс, составлявший основу оппозиции путинскому правлению в крупных городах, был запуган или бежал из страны.

"Поскольку конца войне не видно, российские чиновники и миллиардеры знают, что им грозят годы международной изоляции и углубляющейся зависимости от Кремля, поскольку Путин подталкивает бизнес к поддержке военных действий и запрещает окружающим покидать свои посты", - отмечает Bloomberg.

Ситуация в России

Путин отложил прямую линию с россиянами, которую ранее планировалось провести этим летом из-за контрнаступления ВСУ.

По словам украинских властей, Украина еще не начала контрнаступление, но, как отметил секретарь РНБО Данилов, его начало будет очевидным для всех.

В то же время западные СМИ со ссылкой на свои источники отмечают, что украинское контрнаступление длится уже несколько дней.

Ранее Советник президента США по нацбезопасности Джейк Саллливан положительно оценил перспективы украинского контрнаступления и отметил, что оно приведет к возвращению "стратегически важных территорий".

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