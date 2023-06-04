Там отметили, что развитие событий на поле боя окажет "значительное влияние" на любые предстоящие переговоры между Украиной и РФ.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан положительно оценил перспективы будущего контрнаступления ВСУ.

Об этом советник сказал в интервью CNN. Он поделился мнением, что наступление ВСУ приведет к возвращению "стратегически важных территорий". "Сколько именно, в каких местах – это зависит от развития событий, когда ВСУ начнут контрнаступление. Однако мы верим, что они достигнут успеха", – подчеркнул Салливан.

Кроме того, Салливан отметил, что развитие событий на поле боя "значительно повлияет" на возможные будущие переговоры между Украиной и РФ.

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"Президент Зеленский сам сказал, что эта война закончится дипломатическим путем", – отметил представитель Байдена.

Контранступ Украины

Разговоры о запланированном контрнаступлении продолжаются уже давно. В мае украинский президент Владимир Зеленский отметил, что для начала контрнаступления не хватает вооружения.

А 2 июня координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что США и союзники сделали все возможное для подготовки Украины к контрнаступлению.

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