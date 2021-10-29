Блогера Руслана Бобиева из Таджикистана, который устроил "оральный перформанс" на Красной площади, приговорили у 10 годам колонии.
Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Ранее они сделали фотографию на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Девушка в куртке с надписью "полиция" встала перед ним на колени.
Обоих задержали. Было открыто уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
Читайте такжеНеадекватная россиянка устроила дебош в самолете и покусала стюардессу"10 месяцев колонии - приговор блогеру Руслану Бобиеву и его подруге Анастасии Чистовой за фотографию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина начал кусать посетителей магазина.