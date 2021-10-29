Их признали виновными в оскорблении чувств верующих.

Блогера Руслана Бобиева из Таджикистана, который устроил "оральный перформанс" на Красной площади, приговорили у 10 годам колонии.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Ранее они сделали фотографию на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Девушка в куртке с надписью "полиция" встала перед ним на колени.

Обоих задержали. Было открыто уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Читайте такжеНеадекватная россиянка устроила дебош в самолете и покусала стюардессу"10 месяцев колонии - приговор блогеру Руслану Бобиеву и его подруге Анастасии Чистовой за фотографию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина начал кусать посетителей магазина.

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Автор: Людмила Жерновская