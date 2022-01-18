Художнику грозит штраф или арест до трех месяцев.

В Санкт-Петербурге задержали художника Ивана Волкова, автора инсталляции в виде пятиметровой фекалии на Марсовом поле.

Об этом пишет "Фонтанка".

Отмечается, что против художника возбудили уголовное дело "за надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

"…умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших", – говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела

Теперь художнику грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест до трех месяцев.

Читайте также"Железные дровосеки женятся?": уродливый памятник молодоженам перепугал россиян (фото)В своем Instagram Волков регулярно делится отвратительными фото работ из снега: объектов в виде писсуаров на деревьях или снеговиков, которых рвет от напитков.

Ранее сообщалось, как

в Воронеже снесли памятник Аленке, который напугал местных жителей. А в Москве установили скульптуру в виде большой кучи "искусства".

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