Злоумышленник специально выбирал квартиры, где жили пожилые люди.

В Ривне задержали мошенника, который под видом работника газовой службы обманывал пожилых людей. По предварительным данным, в целом он украл более 500 тысяч гривень.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

27-летний мужчина выбирал квартиры пожилых людей и представлялся газовиком. Он просился зайти в квартиру "для проверки системы снабжения". Уж там он или выманивал деньги на замену счетчиков или просто воровал средства из кошельков, пока пенсионеры уходили в другую комнату искать какие-то документы.

Последней жертвой злоумышленника стала 92-летняя женщина. У нее он украл ценные монеты и пенсию. Вора задержали, теперь ему грозит шесть лет за решеткой.

Мошенника удалось задержать благодаря камерам наблюдения на улицах, после чего правоохранители выяснили, на какой машине он ездил.

Читайте такжеЗаработали 1,2 миллиона евро: основатели частной клиники продавали детей иностранцам"Уже можно говорить о ряде эпизодов, где сумма похищенного составляет около полумиллиона гривень", – рассказал руководитель Ровенского районного управления полиции Роман Штеба.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве банда мошенников обманывала мужчин во время свиданий. Организовал преступную схему иностранец. Теперь ему с сообщниками из Украины грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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