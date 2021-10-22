Скульптура "Кошка на чемоданах" простояла всего несколько дней.

В российском Кургане снесли еще один памятник, который возмутил местных жителей. На этот раз "досталось" статуе кошки с женской грудью, установленной на привокзальной площади.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Южно-Уральскую железную дорогу.

Скульптура "Кошка на чемоданах" простояла всего несколько дней.

Памятник представлял собой человекоподобную кошку с мордой, похожей на рыбью голову. Кошка была одета в платье с глубоким вырезом и, улыбаясь, сидела на чемодане. А рядом с ней на другом чемодане сидел обычная кошка.

Читайте также"Железные дровосеки женятся?": уродливый памятник молодоженам перепугал россиян (фото)Скульптуру демонтировали после того, как в городских пабликах пользователи массово раскритиковали скульптуру:

"Милая кошечка, но грудь была лишней", "Можно напугаться", "Какая-то кракозябра", "Это кто-то из Чернобыля", "Если внучка спросит кто это? Что мне ей ответить?", "Позор автору".

До этого в Воронеже снесли памятник Аленке, который напугал местных жителей.

А в Москве установили скульптуру в виде большой кучи "искусства".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц