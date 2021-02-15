Начальная ставка составила миллион рублей.

Памятник Алёнке из российского села Новая Аленовка (Нововоронеж) продали на аукционе.

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Аукцион состоялся 15 февраля.

Начальная ставка составила миллион рублей - стоимость создания памятника. За лот боролись четыре человека, они сделали 33 ставки.

По словам организаторов, в аукционе победило частное лицо.

«[Аленку] приобрело частное лицо - Осипова Елена Николаевна, контакты в данный момент она не готова предоставить, будут чуть позже для дачи комментариев по покупке», - рассказали РИА Новости организаторы торгов.

Как памятник Аленке напугал россиян

Памятник основательнице села Новая Аленовка установили 18 декабря, однако он простоял всего три дня.

Местные жители раскритиковали арт-объект, а в соцсетях его прозвали "женой белого ходока" и "дьяволенушкой".

В местной администрации тогда заверили, что не тратили на создание скульптуры бюджетных денег.

Позже стало известно, что памятник выставят на торги.

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Автор: УНИАН