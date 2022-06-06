В выявленном плане якобы речь идет о подготовке к боевым действиям в Мариуполе.

Российские пропагандистские медиа распространили фейк о якобы найденных в Мариуполе документах полка "Азов".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, СМИ РФ опубликовали "найденную в Мариуполе документацию полка "Азов". В выявленном плане якобы речь идет о подготовке к боевым действиям в Мариуполе и в его пригородах.

В частности, отмечено, что "местное население настроено пророссийски в 70% случаев".

Отмечено и то, что "боевикам необходимо занимать огневые позиции в населенных пунктах".

Впрочем, во время подготовки фейкового документа оккупанты допустили ошибку.

"Документам присвоен странный гриф "секретно" вместо украинского – "таємно", - отмечают в ЦПД.

Как писал УНИАН, ранее в РФ придумали фейк о "сбитии самолетов ВСУ над Одессой". Так, Министерство обороны России в третий раз за месяц заявило о якобы сбитии украинского военно-транспортного самолета возле Одессы. При этом в регионе у РФ нет соответствующей военной техники ПВО, чтобы сбивать воздушные цели.

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