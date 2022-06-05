По ее словам, условия содержания украинских военнослужащих в СИЗО нуждаются в улучшении.

Украинских защитников из мариупольского полка "Азов" сейчас содержат в переполненном следственном изоляторе, на всех пленных не хватает воды и еды.

Как рассказала в интервью "Украинской правде" жена командира мариупольского полка "Азов" Дениса Прокопенко - Екатерина, родные военных сейчас добиваются, чтобы в СИЗО попала третья сторона и показала, что там происходит на самом деле.

По ее словам, условия содержания украинских военнослужащих в СИЗО нуждаются улучшений. Этот вопрос родственники бойцов пытаются решить с помощью Красного Креста.

"Мы знаем, что именно СИЗО переполнено и, конечно, некоторых ресурсов, возможно, не хватает. Опять же, еда, вода - все нуждается в улучшении. Сейчас мы хотим этот вопрос как можно быстрее решить, чтобы Красный Крест привлек как можно больше своих связей, ресурсов, чтобы улучшить все, что сейчас там у ребят", – рассказала Прокопенко.

Также она подчеркнула, что сейчас невозможно посмотреть, в каких конкретно условиях содержатся защитники Мариуполя. Фото и видеоматериалам российской стороны, конечно, доверять нельзя.

"У нас нет отчета от них, нет фотофиксации, видеофиксации от третьей стороны, какие там действительно условия. У нас есть только фото и видеофиксация российской стороны. Учитывая эти видеоматериалы, мы можем понять, что там есть только российская сторона. А нам нужна третья независимая сторона, которая покажет реальные условия", – отметила жена командира "Азова".

Эвакуация из "Азовстали"

16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении временно оккупированного Новоазовска.

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования, и надеется на поддержку украинского народа".

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

20 мая британская разведка сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, вышли уже около 1 700 украинских военных. Количество тех, кто остается внутри, неизвестно.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинских военных, эвакуированных с мариупольского комбината "Азовсталь"в оккупированную Оленевку, не пытают. В будущем их должны обменять на пленных россиян.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что коммуникацию с пленными "азовцами" поддерживают через разведку.

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