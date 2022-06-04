В этом регионе у РФ нет соответствующей военной техники ПВО, чтобы сбивать воздушные цели в небе над Одессой.

Министерство обороны России в третий раз за месяц заявило о якобы сбитии украинского военно-транспортного самолета возле Одессы. Украинские власти опровергли российский фейк.

В частности, 4 июня на брифинге Министерства обороны РФ его спикер, генерал-майор Игорь Конашенков, сообщил о падении украинского самолета возле Одессы.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины, который доставлял вооружение и боеприпасы", - заявил он.

Спикер Одесской ОГА Сергей Братчук опроверг информацию захватчиков.

"Мы это опровергаем и над этим смеемся. Это уже не первое такое их заявление, которое просто на голову не налезает. Они такими заявлениями пытаются для своей аудитории компенсировать успехи украинских Вооруженных сил именно в плане противодействия вражеской авиации. Это именно мы сбиваем их вертолеты, самолеты, уничтожаем российские ракеты в воздухе", - сказал он в комментарии ВВС News Украина.

Информацию о сбитии самолета в Одесской области опровергли также в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Это фейк", - сказал представитель командования Юрий Игнат.

Братчук также отмечает, что в этом регионе у РФ нет соответствующей военной техники ПВО, чтобы сбивать воздушные цели в небе над Одессой.

Примечательно, что аналогичные заявления Конашенкова звучали 26 мая и 17 апреля. Тогда якобы попали в военно-транспортные самолеты ВСУ, доставлявшие "западное вооружение и боеприпасы". При этом доказательств подобных атак российская сторона не предоставляет, не извещают и о том, какие именно украинские самолеты регулярно сбивают в Одесской области.

ВВС News Украина также акцентирует, что в целом по подсчетам оборонное ведомства РФ с начала войны РФ якобы уничтожила уже 187 украинских самолетов. При этом аналитический центр Global Firepower извещал, что по состоянию на 2021 год у Вооруженных Сил Украины все было 172 самолета.

На том, что заявления оккупантов относительно их успехов в войне против Украины становятся все абсурднее, акцентирует и представитель командования командовании Воздушных сил ВСУ.

"Если верить их заявлениям, то они уже как минимум две украинские армии уничтожили", - сказал Юрий Игнат.

Как писал УНИАН, утром субботы самолеты стратегической авиации России нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области.

Противник попал крылатой ракетой в сельскохозяйственное предприятие, по предварительным данным, пострадали два человека.

Вечером пятницы одну вражескую ракету сбили над морем, еще три в Николаевской области.

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