Предприятия также не смогут отказываться от госконтрактов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о специальных мерах в сфере экономики для обеспечения вооруженных сил РФ при проведении "контртеррористических и иных операций" за пределами страны.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, юрлица не смогут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, когда эти контракты касаются проведения таких операций.

Власти РФ смогут устанавливать особое "правовое регулирование трудовых отношений в отдельных организациях", которое разрешит переработки, работу ночью, в выходные и праздничные дни.

Помимо этого, правительство получило право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Как ранее сообщал УНИАН, руководство Кремля пытается поддержать полномасштабную войну против Украины экономическими мерами. В частности, власть хотят расконсервировать мобилизационные средства в экономике без объявления мобилизации.

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