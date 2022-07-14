Президент России Владимир Путин подписал закон о специальных мерах в сфере экономики для обеспечения вооруженных сил РФ при проведении "контртеррористических и иных операций" за пределами страны.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно новому закону, юрлица не смогут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, когда эти контракты касаются проведения таких операций.
Власти РФ смогут устанавливать особое "правовое регулирование трудовых отношений в отдельных организациях", которое разрешит переработки, работу ночью, в выходные и праздничные дни.
Помимо этого, правительство получило право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.
Как ранее сообщал УНИАН, руководство Кремля пытается поддержать полномасштабную войну против Украины экономическими мерами. В частности, власть хотят расконсервировать мобилизационные средства в экономике без объявления мобилизации.