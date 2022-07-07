По данным разведки, Кремль пытается экономически поддержать свое вторжение.

Руководство Кремля пытается поддержать полномасштабную войну против Украины экономическими мерами. В частности, власть пытается расконсервировать мобилизационные средства в экономике без объявления мобилизации

Об этом сообщила пресс-служба разведки Великобритании в Twitter.

"5 июля в нелегитимной Госдуме прошел первое чтение закон о "специальных экономических мерах", который, вероятно, будет принят и даст полномочия Кремлю контролировать трудовые отношения, возобновлять мобилизационные средства и высвобождать активы из государственных резервов", – отмечается в твите.

В разведке Британии полагают, что закон является попыткой Кремля внедрить экономические меры для поддержки полномасштабного вторжения в Украину без формального объявления всеобщей мобилизации, которая остается "политически чувствительным шагом".

"Закон также позволяет России избежать признания того, что она участвует в войне, и ее неудачи в подавлении украинской армии, над которой имелось численное превосходство в людях и вооружениях", — отмечается в отчете разведки.

Как ранее сообщал УНИАН, россияне придумали мерзкий способ мобилизации в оккупированных городах.