К 2030 году проект МКС будет закрыт и страны Запада вряд ли позовут РФ в новый проект.

Россия намерена построить свою собственную космическую станцию и хочет привлечь к этому проекту страны Африки. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Вместо США, ЕС и Японии, с которыми РФ сотрудничает в рамках Международной космической станции, новыми партнерами России могут стать Алжир и Египет. Недавно Борисов как раз провел встречи с руководителями национальных космических агентств этих стран.

"Поговорили о создании многоспутниковых орбитальных группировок, о пусковых услугах, о пилотируемом космосе. Я предложил участие в Российской орбитальной станции. Причем полнокровное. Не просто подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей", — уточнил Борисов.

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Он отметил, что активно работать над созданием своей собственной космической станции РФ начнет с 2024 года. Основные работы планируют закончить к 2030-му, когда, как ожидается, прекратит работу МКС. Запустить в работу свою станцию страна-агрессор хочет к 2032 году.

Россия в космосе – последние новости

В настоящее время Россия продолжает участие в работе Международной космической станции (МКС), однако постоянно создает проблемы и угрозы безопасности всей станции. Например, зимой в российской части дважды фиксировались различные утечки технических жидкостей, из-за чего отдельные сегменты станции приходилось блокировать.

Также недавно выяснилось, что у российских космонавтов вышли сроки эксплуатации скафандров. О своевременной их замене не позаботились. Новые изготовят не раньше следующего года.

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