В российской корпорации поделились подробностями неожиданной аварийной ситуации.

Российская Федерация временно отложила покорение космоса на своем "флагманском" корабле "Союз МС-23" из-за технической неисправности одной из критически важных систем аппаратов "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21".

В частности, речь идет о запуске корабля к МКС, который пришлось отложить к первой декаде марта, прокомментировал глава корпорации Юрий Борисов. По его словам, у кораблей "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21" возникли проблемы с системой терморегулирования.

"Результат у них один и тот же. Охлаждающая жидкость испарилась, а проще - вылетела в космос, и нарушился режим терморегуляции, что может повлиять на обеспечение безопасности полета космонавтов", - заявил он.

На данный момент "Роскосмос" уже создал аварийную комиссию для разбирательства в ситуации и проверки жизнеспособности системы терморегулирования на "Союзе МС-23", заявил Борисов.

Проблемы российских кораблей на МКС

Напомним, что Российская Федерация удивляет "прогрессом" своих технологий и в космической отрасли. Недавно с ее аппаратами случилось сразу несколько инцидентов на Международной космической станции (МКС).

Буквально 12 февраля стало известно, что в российском грузовом корабле "Прогресс МС-21" произошла "необъяснимая потеря давления" на фоне разгерметизации в системе охлаждения корабля. После инцидента корабль был изолирован от остальной части станции.

Также в декабре 2022 года в российском сегменте МКС из кормовой части космического корабля "Союз МС-22" началась значительная утечка хладагента. Он просто вытек в космос. Также стоит упомянуть о случае с российским модулем "Наука", который едва не уничтожил всю МКС. После стыковки у аппарата незапланированно сработали двигатели, из-за этого ориентация МКС на орбите сместилась на 45 градусов.

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