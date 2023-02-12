Российский грузовой корабль "Прогресс" на Международной космической станции разгерметизировался. Это уже второй подобный инцидент с российскими модулями на МКС за два месяца.

В российском грузовом корабле "Прогресс МС-21", пристыкованном к Международной космической станции, произошла "необъяснимая потеря давления". Но в "Роскосмосе" утверждают, что экипажу ничего не угрожает.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что разгерметизация произошла в системе охлаждения грузового корабля. Он прибыл на МКС 28 октября, пристыковавшись к модулю "Поиск", и должен был по плану отстыковаться 18 февраля.

"Прогресс МС-21" (он же "Прогресс-82", - УНИАН) после инцидента был изолирован от остальной части станции. "Температурный режим и давление на борту МКС в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, они чувствуют себя нормально", - утверждают в "Роскосмосе".

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В NASA подтверждают, что произошла разгерметизация системы охлаждения корабля "Прогресс".

"Причина потери охлаждающей жидкости в космическом корабле "Прогресс-82" выясняется. Люки между "Прогрессом-82" и станцией открыты, температура и давление на борту станции в норме", - отметили в NASA.

Отметим, что Россия и США по-прежнему тесно сотрудничают на МКС, несмотря на серьезный ущерб, нанесенный их отношениям в результате вторжения России в Украину. На данный момент на борту Международной космической станции семь членов экипажа - трое американцев, трое россиян и один японец.

Как пишет Space.com, пока не известно, будет ли произведена отстыковка "Прогресса" 18 февраля, как планировалось, или же это перенесут, чтобы продолжить расследование инцидента. Это связано с тем, что корабли "Прогресс" спроектированы так, чтобы сгорать в атмосфере Земли после завершения их миссии, поэтому инженеры не смогут исследовать его на Земле.

Инциденты на МКС с российскими модулями

В последнее время российская техника на Международной космической станции регулярно создает проблемы, некоторые из которых ставят под угрозу жизни членов экипажей.

Так, в декабре 2022 года в российском сегменте МКС из кормовой части космического корабля "Союз МС-22" началась значительная утечка хладагента - по итогу он вытек практически весь. Это случилось из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима.

Этот корабль привез на МКС трех новых астронавтов, и должен был забрать и вернуть на Землю других - российских космонавтов Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева, а также Фрэнка Рубио из NASA. Однако из-за утечки возвращение на Землю было отменено. Сейчас "Роскосмос" готовит на замену другой корабль - "Союз МС-23", запуск которого запланирован на 20 февраля.

Ранее были и другие инциденты. Так, в августе 2020 года на МКС обнаружили трещину, из-за которой на стации упало давление и наблюдалась утечка кислорода. А в середине октября того же года российские космонавты обнаружили еще одно возможное место утечки в переходном отсеке модуля "Звезда".

Позже в октябре в российском сегменте МКС сломался туалет. А в январе 2021 года российские космонавты обнаружили трещину и подозревали наличие еще одной.

В июле того года российский модуль "Наука" едва не уничтожил всю МКС. После стыковки у аппарата незапланированно сработали двигатели, из-за этого ориентация МКС на орбите сместилась на 45 градусов.

А чуть позже, в конце августа, на российской модуле "Заря" обнаружили новые трещины, которые со временем могут расшириться. В сентябре 2021 года на российском модуле "Звезда", который обеспечивает жилые помещения, сработала пожарная сигнализация после того, как экипаж сообщил о дыме и запахе горелого пластика.

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