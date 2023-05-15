Реальное состояние скафандров можно регулировать с помощью замены отдельных узлов и элементов.

Срок эксплуатации скафандров российских космонавтов подошел к концу, однако новое снаряжение для выхода в открытый космос будет изготовлено не раньше 2024 года.

Космонавты используют две модели скафандров - "Орлан-МКС" № 4 и "Орлан-МКС" № 5. По словам собеседников издания "Известия", у № 4 срок годности уже истек, а у № 5 он приблизился к завершению. Обе модели скафандров предназначены для 20 выходов в открытый космос.

"Срок хранения - это самый главный критерий для определения защитных свойств скафандра. Даже если не выходить в них в открытый космос, они все равно теряют свои характеристики", - объяснил источник в РКК "Энергия".

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Однако, по его словам, реальное состояние скафандров можно регулировать с помощью замены отдельных узлов и элементов. "На данный момент в "Роскосмосе" как раз этим и занимаются, ремонтируя что есть", - добавил источник.

Техническая неисправность скафандра может привести к временному или постоянному запрету на работу в нем за пределами корабля, но даже если проблемы и возникнут, их будут решать за счет продления срока эксплуатации, говорит собеседник в одной из организаций "Роскосмоса".

Проблемы на МКС - детали

Запуск нового космического корабля для возвращения астронавта NASA и двух российских космонавтов с Международной космической станции задерживается из-за утечек. Из-за проблем с космическими кораблями астронавты могут застрять на МКС на лишних полгода.

Зимой в российском грузовом корабле "Прогресс МС-21", пристыкованном к Международной космической станции, произошла "необъяснимая потеря давления". Но в "Роскосмосе" утверждают, что экипажу ничего не угрожает.