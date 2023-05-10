Бывший глава "Роскосмоса" припомнил Путину все: и Киев, и Донбасс, и до сих пор неподконтрольный РФ Бахмут.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал Кремль за яркие фейерверки в Москве на 9 мая и "ткнул носом" российскую армию за все поражения в Украине.

Гневной тирадой он отметился в Telegram. В своей публикации Рогозин упрекнул "своим коллегам в Москве", что салют запустили в честь прошлых побед СССР и указал, что "настоящих" достижений армия РФ на фронте все еще не показала: "Вчера, говорят, в Москве салют был. Что, Бахмут взяли, освободили Донбасс? Киев капитулировал?", - перечислил Рогозин.

Он признал, что у оккупантов "очень большие" проблемы на фронте и призвал вместо гуляний сосредоточиться на войне.

Видео дня

"А... Это, оказывается, в честь прошлых побед СССР... Мне кажется, коллегам в Москве надо сосредоточиться на проблемах текущей войны и нашего фронта. А они есть и очень большие", - указал он.

Ядерные угрозы Рогозина в преддверии 9 мая

Напомним, что бывший глава "Роскосмоса" Рогозин - один из самых "ярких" сторонников агрессивной войны в Украине. После своей отставки в ноябре 2022 года политик якобы лично отправился на войну в Украину и даже получил осколочное ранение в зад на свое день рождение.

Сейчас Рогозин якобы находится на фронте на одной из позиций во временно оккупированной Запорожской области. В преддверии 9 мая "недовоенный" отметился ядерными угрозами в отношении Украины. В частности, 4 мая он пригрозил Киеву тактическим ударом "ядеркой".

Вас также могут заинтересовать новости: