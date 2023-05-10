В утро "победоносного" дня российские силы ПВО сбили недалеко от объекта боеголовку буквально за несколько минут до начала парада в Москве.

В утро "победоносного" для России дня 9 мая местный военный аэродром "Балтимор" едва не разбомбили ракетами. Недалеко от объекта сбили неустановленную боеголовку.

Речь идет об атаке по аэродрому в Воронеже. Российские силы ПВО перехватили ракету за несколько минут до начала военного парада в Москве, ориентировочно в 9:40 утра, пишет ASTRA.

Пока что точно уточнить тип ракеты не удалось. Ее фрагменты нашли вечером 9 мая в Левобережном районе города (недалеко от кладбища "Никольское", в зоне лесополосы). По предварительный данным, найденный обломок является радиолокационной головкой самонаведения сбитой ракеты.

Видео дня

ASTRA уточняет, что остатки ракеты были невзрывоопасными. Во время "прилета" никто из россиян не пострадал.

Кремль опозорился на 9 мая музейными экспонатами

Напомним, что военный парад, который РФ все же решилась провести на 9 мая в центре Москвы, закончился для Кремля настоящим позором: во время шествия техники местная публика заметила музейные раритеты танков, вместо настоящих боевых машин, которые обычно демонстрировались.

Речь идет о музейном варианте танка Т-34, который России пришлось тащить для парада с далекого Лаоса (одна из стран Азии).

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