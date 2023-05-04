Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, якобы находящийся на позициях россиян во временно оккупированной Запорожской области, рассказал, что подразделения оккупантов ждут контрнаступления Сил обороны Украины и прогнозируют, что "будет тяжело".
В видеообращении, опубликованном в Telegram, он признал неспособность российских войск сдержать контрнаступление, и назвал единственным способом сделать это – нанести удар тактическим ядерным оружием.
"В соответствии с нашей доктриной, мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Потому что как раз оно для этого существует – этот великий уравнитель – до того момента, когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника… Лучшим методом, чтобы разрушить его наступление – применить ТЯО. С понятными, конечно, последствиями. Но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет. Поэтому еще раз хочу сказать – мы ждем наступления, мы понимаем, что будет очень тяжело, поскольку с их стороны будет навалена большая мощь, но никто позиции с нашей стороны бросать не собирается", – заявил Рогозин.
Рогозин и Украина - это нужно знать
Российский политик и пропагандист Дмитрий Рогозин, возглавлявший "Роскосмос" с мая 2018 по июль 2022 года, известен как один из самых активных сторонников войны против Украины.
В ноябре Рогозин заявил, что возглавил группу военных советников "Царские волки", оказывающую военно-техническую поддержку так называемым "ЛНР" и "ДНР".
В декабре он попал под обстрел во временно оккупированном Донецке, где с размахом праздновал день рождения.
Он выжил, но получил ранение. Сам он подтвердил ранение в шею, но также появлялись многочисленные версии, согласно которым он был, в том числе, ранен в ягодицу.