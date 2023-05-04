Екс-глава "Роскосмоса" назвал удар тактическим ядерным оружием единственным способом сделать противостоять контрнаступлению.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, якобы находящийся на позициях россиян во временно оккупированной Запорожской области, рассказал, что подразделения оккупантов ждут контрнаступления Сил обороны Украины и прогнозируют, что "будет тяжело".

В видеообращении, опубликованном в Telegram, он признал неспособность российских войск сдержать контрнаступление, и назвал единственным способом сделать это – нанести удар тактическим ядерным оружием.

"В соответствии с нашей доктриной, мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Потому что как раз оно для этого существует – этот великий уравнитель – до того момента, когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника… Лучшим методом, чтобы разрушить его наступление – применить ТЯО. С понятными, конечно, последствиями. Но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет. Поэтому еще раз хочу сказать – мы ждем наступления, мы понимаем, что будет очень тяжело, поскольку с их стороны будет навалена большая мощь, но никто позиции с нашей стороны бросать не собирается", – заявил Рогозин.

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Рогозин и Украина - это нужно знать

Российский политик и пропагандист Дмитрий Рогозин, возглавлявший "Роскосмос" с мая 2018 по июль 2022 года, известен как один из самых активных сторонников войны против Украины.

В ноябре Рогозин заявил, что возглавил группу военных советников "Царские волки", оказывающую военно-техническую поддержку так называемым "ЛНР" и "ДНР".

В декабре он попал под обстрел во временно оккупированном Донецке, где с размахом праздновал день рождения.

Он выжил, но получил ранение. Сам он подтвердил ранение в шею, но также появлялись многочисленные версии, согласно которым он был, в том числе, ранен в ягодицу.

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