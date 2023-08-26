Сегодня в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии сообщили, что святыня будет "кочевать" по нескольким местным храмам до 5 сентября.

Россия пытается "спасти" Крым мощами святого великомученика Георгия Победоносца после двух успешных операций ГУР на территории временно оккупированного полуострова.

Святыня будет "кочевать" по нескольким храмам Крыма до 5 сентября, сообщает пропагандистский "РИА Новости Крым", ссылаясь на заявление Симферопольской и Крымской епархий.

РосСМИ пишут, что ковчег с мощами святого прибудет в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе, на который Путина благословил руководитель РПЦ патриарх Кирилл.

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Россияне, поддерживающие "СВО", смогут попросить Победоносца "о победе" в Свято-Покровском (Севастополь) и Свято-Александро-Невском (Симферополь) соборах с 1 по 3 сентября и с 4 по 5 сентября соответственно.

Разведка Украины дважды подряд реализовали спецоперации в Крыму

Напомним, в связи с Независимостью Украины временно оккупированный полуостров Крым "задрожал" из-за спецопераций украинской разведки. 24 августа там взвился украинский флаг: наши разведчики высадились на территории мыса Тарханкут и вступили в бой з оккупантами. Итоговые результаты миссии прокомментировал спикер ГУР Андрей Юсов.

В ночь на 25 августа в Крыму также гремели взрывы в связи со второй спецоперацией Украины, которую провела военная разведка СБУ и ВСУ. По словам Юсова, был нанесен удар по 126-й гвардейской бригаде России.

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