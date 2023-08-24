В оккупированном Россией Крыму состоялся бой, цели были достигнуты.

Утром 24 августа в оккупированном Россией Крыму состоялся бой, подразделения украинской разведки осуществили высадку в рамках спецоперации.

Такую информацию озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии hromadske.

"Подразделения ГУР МО осуществили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены", - сказал Юсов.

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Издание Крым. Реалии со ссылкой на украинскую разведку заявляет, что в районе мыса Тарханкут произошел бой с участием плавсредств и авиации.

В комментарии Суспільному Юсов сообщил, что цели были достигнуты, потерь среди личного состава нет.

"В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", - сказал Юсов.

Деоккупация Крыма - что важно знать

Ранее УНИАН сообщал, что несколько дней назад глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов анонсировал "сюрпризы" для оккупантов в Крыму.

"И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", – сказал Буданов.

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