Сейчас атаки по Крыму направлены больше на самоопределение местного населения, отметила пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны юга.

Армия РФ пытается сохранить свою технику, рассредоточив ее по всей территории полуострова. Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода" рассказала о работе российской ПВО, комментируя взрывы в оккупированном Крыму.

По ее словам, враг пытается убедить "своих" в том, что он способен обеспечить защиту, но украинские защитники тем временем изучают агрессора. В частности, реагируя на работу оккупантов, в ВСУ делают выводы, где они, какое количество и как им противодействовать.

"Да, действительно, они собирали силы там давно, развертывали системы длительное время. Это означает только одно: скорее всего, их координаты будут нам непременно известны, потому что такое скрыть очень сложно, хотя они стараются. Система противовоздушной обороны у них еще достаточно мощная, но мы имеем определенные лайфхаки для того, чтобы ее обходить", - подчеркнула Гуменюк.

Видео дня

По ее словам, российская армия пытается сохранить свою технику от атак ВСУ, рассредоточив ее по всей территории полуострова. Пресс-секретарь при этом подчеркнула, что такой "маневр" оккупантам не удастся, ведь ВСУ так или иначе уничтожат сосредоточение вражеской техники.

"Это говорит о том, что с каждым днем Крым к нам ближе и ближе", - сказала она.

Гуменюк добавила, что сейчас атаки по Крыму направлены больше на определенное понимание тех, кто находится на территории полуострова, на их самоопределение.

Взрывы в Крыму 25 августа - что сообщалось

Напомним, в ночь на 25 августа на территории временно оккупированного АРК были слышны взрывы. В частности, речь шла о взрывах в Симферополе, Гвардейском, в районе мыса Меганом и мыса Тарханкут.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожили несколько дронов. Позже в Минобороны РФ сообщили, что их ПВО обнаружила 42 беспилотных летательных аппарата.

Вас также могут заинтересовать новости: