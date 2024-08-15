В Иркутской области потерпел крушение российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М.
О падении самолета сообщают российские Telegram-каналы. По их данным, бомбардировщик рухнул в Черемховском районе в Иркутской области. Экипаж успел катапультироваться, однако данных о его состоянии нет.
В российском Министерстве обороны уже подтвердили крушение. В заявлении говорится, что Ту-22М3 рухнул во время выполнения планового полета. Предварительная причина аварии - техническая неисправность.
"Экипаж катапультировался, их жизни угрозы нет. Самолет упал в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений", - сообщили в Минбороны.
Крушение Ту-22М