Ил-22 исчез с радаров после снижения в Керчи.

Вечером в воскресенье, 14 января, украинские военные сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и подбили самолет Ил-22 над Азовским морем.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин в своем Telegram-канале. "Около 21:00 украинскими подразделениями было нанесено огневое поражение по двум самолетам ВСК РФ, а именно самолету А-50 ДРЛО и бомбардировщику Ил-22, которые находились над акваторией Азовского моря", - написал он.

По его словам, подбитый Ил-22 пытался добраться до ближайшего аэродрома, он пропал с радаров в районе Керчи. Впоследствии спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что его источники фиксируют исчезновение с радаров А-50 в районе Азовского моря и подбитие Ил-22.

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"По предварительным данным, информация подтверждена, поэтому ожидаем комментарии от Воздушных сил. Если говорить о самолете дальнего радиолокационного слежения, то их изготовлено было всего ≈30 единиц. Цель жирнющая", - добавил Братчук в Telegram.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны, А-50 сбили сразу после того, как он заступил на дежурство в районе Кирилловки, около 21:10 - 21:15. Он прекратил отвечать на запросы тактической авиации, впоследствии пилот российского Су-30 зафиксировал возгорание и падение неустановленного воздушного судна.

Ил-22м1 (бортовой номер 75106) дежурил в районе Стрелкового, его подбили у побережья Азовского моря около 21:00. Поврежденный самолет хотел совершить посадку в Анапе, пилот запросил эвакуацию, а также вызов медиков и пожарных.

Потери России в авиации: что известно

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация уже потеряла 329 самолетов и 324 вертолета.

Украинские военные систематически наносят оккупационным войскам потери в технике и живой силе.

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