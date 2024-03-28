Летчик успел катапультироваться.

В районе Севастополя сбили российский военный самолет. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На опубликованных видео можно увидеть падение горящего объекта. На другом, судя по всему, раскрытие парашюта в воздухе. Оккупационные власти молчат, в сети пишут, что сбить самолет могла российская противовоздушная оборона. Также сообщается, что в этот момент в оккупированом Крыму была объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 17:25: Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев подтвердил падение военного самолета в море. По его словам, гражданские объекты не пострадали. Пилота подобрали спасатели на расстоянии двухсот метров от берега, его жизни ничего не угрожает.

Потери российской авиации: что известно

Напомним, в начале года Украина заявила о сбитии дорогого самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в акватории Азовского моря. Также в тот день удалось подбить российский борт Ил-22.

Уже в феврале над Азовским морем был сбит еще один А-50, в обоих случаях россияне заявляли о "дружеском огне" по собственному самолету.

По данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, у Российской Федерации осталось менее восьми самолетов этого типа.

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что с начала полномасштабной войны российские оккупационные войска уже потеряли в Украине 347 самолетов и 325 вертолета.

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