Только одна из жертв обратилась в полицию после этого развода. Потом выяснилось, что пострадавших много.

В России полицейские придумали жесткую схему обмана доверчивых девушек.

Как сообщает Shot, в Санкт-Петербурге подкаченные парни знакомились с жертвами в приложениях, "разводили" их на секс, а после полового акта оставляли на тумбочке деньги. В этот момент в дверь стучался полицейский и требовал взятку за непривлечение по статье "Занятие проституцией". Задержаны трое сотрудников МВД, которые и придумали схему.

"Задержаны двое оперуполномоченных и начальник отдела борьбы с преступлениями против личности отдела МВД России по Красногвардейскому району Теймур Гусейнов. Они нашли двух красавцев и придумали сценарий", - пишет канал.

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Роль полицейского, который неожиданно накрывал квартиру "проститутки", играл опер Павел Чепуркин (на фото). Он вез жертв в отдел, где его коллега, с одобрения начальника, требовал деньги. В чатах, где девушки обсуждают неудачные свидания, пишут минимум пять жертв, которых брали "с поличным" и пытались "развести".

В полицию обратилась одна из пострадавших. Ее заставили заплатить 50 тысяч рублей, а иначе угрожали привлекать ее к ответственности за проституцию в течение дня. Также девушке было предложено "крышу", если она хочет продолжать заниматься проституцией. Правда, за это ей нужно было платить 100 тысяч рублей ежемесячно.

Возбуждены уголовные дела за взяточничество и посредничество во взяточничестве. Красавцы, "разводившие" девушек, под подпиской о невыезде.

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