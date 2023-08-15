Женщина возмутилась, что тематическое английское кафе использовало "враждебную" символику.

Российские пенсионеры не устают удивлять цивилизованный мир кринж-новостями. На этот раз во Владивостоке 74-летняя Нина Магда заявила на кафе за то, что там продают брелки с вражеским флагом. Нет-нет, не Украины, а Великобритании.

Как сообщает "Осторожно, новости", на прошлой неделе пенсионерка зашла в "английское кафе" Five o'Clock на улице Адмирала Фокина. У кассы она заметила брелки с британскими флагами. Их посетителям предлагали, как сувениры.

Эти товары возмутили пожилую россиянку, ведь она считает британцев "врагами", поскольку те поставляют Украине оружие для борьбы с оккупантами. Заведение проверяет полиция.

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"Five o'Clock позиционирует себя как пекарню в английском стиле: помимо брелков, там висит портрет королевы Елизаветы, некоторые работники носят национальную одежду англичан, а часть вывесок – на латыни", - отмечает канал.

Впрочем, это не единственный донос, который написала пенсионерка. До этого она писала жалобу на строительство незаконных киосков. А в 2018 году бывший мэр Владивостока даже назначил женщину своим "общественным помощником". Тогда пенсионерку считали "главной скандалисткой города", но с политической карьерой у нее не получилось. Спустя два года активистка была приговорена к штрафу по статье о причинении легкого вреда здоровью.

Доносы в РФ - последние новости

В РФ резко увеличилась количество дел, связанных с "дискредитацией" оккупационной армии. Жалобы пишут в полицию и ФСБ, причем как незнакомцы, так и соседи.

По словам журналистов, в картотеке есть полтора десятка постановлений о штрафах из-за высказываний о войне в Украине, прослушивания украинских песен в магазинах, банях, на почте или дискотеках. В судах по всей России оказались административные дела о "дискредитации" армии, которые открыты на основании доносов.

Практика доносов настолько распространена, что появляются комические новости. Например, уехавший в Европу российский айтишник создал пародийный приложение"Мой донос" для желающих "настучать" друг на друга. Россияне же стали пользоваться им вполне серьезно, "отправляя на эшафот" своих соседей и знакомых.

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