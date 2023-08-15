Мужчина не ожидал, что суд против его матери обернется двойным заседанием.

В Казани россиянин пришел на суд к матери и сам попал за решетку на семь суток ареста. Приставы заметили у него на шее татуировка с гербом Третьего Рейха.

Как пишет Телеграм-канал "База", Алексей лишь хотел поддержать маму, обвиненную в мошенничестве, и 11 августа пришел на заседание по делу в Верховный суд Татарстана.

"Правда, главным героем процесса неожиданно стал сам парень-среди его татуировок присутствующие особенно оценили герб Третьего Рейха, красующийся на шее. Так разбирательства с женщиной отошли на второй план, и правоохранители принялись к ее сыну. Алексей попытался отбиться от обвинений: мол, он вообще не фанат правой темы, а татуировку набил просто так, когда сам сидел за разбой. Однако эта линия защиты никого не убедила", - пишет канал.

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Заседание провели в том же суде и парню дали семь суток административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики.

Новости "русского мира"

В России сейчас распространена практика доносов. Недавно уехавший в Европу российский айтишник создал пародийный приложение "Мой донос" для желающих "настучать" друг на друга. Россияне же стали пользоваться им вполне серьезно, "отправляя на эшафот" своих соседей и знакомых.

В то же время российские пенсионеры не устают удивлять цивилизованный мир кринж-новостями. На этот раз во Владивостоке 74-летняя Нина Магда заявила на кафе за то, что там продают брелоки с вражеским флагом. Нет-нет, не Украины, а Великобритании.

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