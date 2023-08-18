Документ ему подарила экс-жена на день рождения.

Глава Центра информационных связей и защиты информации МВД России с Якутии 16 лет работал по поддельному диплому. Документ ему подарила бывшая жена на день рождения.

Как сообщает "База", следователи открыли производство в отношении 45-летнего подполковника Руслана Тюменцева.

"Мужчина был на хорошем счету в МВД и рос по карьерной лестнице до тех пор, пока в мае 2023 года не выяснилось, что его диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого поддельный. В МВД начали проверку и во время опроса Тюменцев признался, что "корочку" много лет назад ему подарила его бывшая жена", - пишет канал.

После такого признания Тюменцева уволили со службы, а вскоре возбудили на него уголовное дело относительно подделки документов. Мужчину взяли под подписку о невыезде, а следователи теперь ищут бывшую жену подполковника, чтобы узнать, где она взяла диплом.

Другие новости "русского мира"

"Русский мир" живет бесконечным потоком кринжевых новостей. Российские пенсионеры не устают удивлять цивилизованный мир кринж-новостями. На этот раз во Владивостоке 74-летняя Нина Магда заявила на кафе за то, что там продают брелки с вражеским флагом. Нет-нет, не Украины, а Великобритании.

Впоследствии в Казани россиянин пришел на суд к матери и сам попал за решетку на семь суток ареста. Приставы заметили у него на шее татуировка с гербом Третьего Рейха.

Вас также могут заинтересовать новости: