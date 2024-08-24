Главным катализатором распада России будет именно война в Украине, считает советник ОП.

Крах новейшей Российской империи произойдет в обозримом будущем, несмотря на то, что многим Россия кажется стабильной и далекой от распада. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Телеграмм.

Он отметил, что распад СССР дает несколько важных уроков, которые дают определенное понимание того, как исчезнет современная Российская Федерация.

"Первый: распад империи произойдет неожиданно для внешних наблюдателей, обманутых успокаивающим и даже бравурным тоном государственной пропаганды. Второй: не будет одного события, которое прикончит империю. Она будет истекать кровью от тысячи порезов, болеть и гнить изнутри, пока от ее тела не начнут отваливаться части", - объясняет Подоляк.

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Главным же фактором, который повлияет на появление все новых и новых "порезов" на теле России советник ОП называет именно Украину.

"На протяжении всей истории [Украина] - богатая ресурсами и талантами, неудобная, непокорная до анархичности и всегда готовая к системному сопротивлению. И снова, как во времена Руси, региональная супердержава, абсолютно субъектная, дипломатически и военно мощная", - отметил Подоляк.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, накануне в исправительной колонии под Волгоградом произошел кровавый бунт заключенных - уже второй с начала лета. Заключенным удалось захватить нескольких работников колонии, часть из них убили, остальных захватили в заложники. В конце концов во время штурма были убиты и сами мятежники.

Также мы рассказывали, что Курская операция ВСУ серьезно ударила по политическому образу Путину, теперь он отчаянно ищет признания и поддержки со стороны народа. Как и во время предыдущих больших потрясений он прибегнул к "походу в народ", который демонстративно показал свою любовь к диктатору.

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