Российские власти заявляют, что спасли всех, но при этом почему-то есть погибшие среди заложников.

В Волгоградской области РФ спецназ взял штурмом колонию, где заключенные подняли бунт и захватили заложников. По данным российских властей, все бунтовщики ликвидированы.

"Все заложники освобождены в ходе штурма ИК-19 в Суровикине. Потерь среди силовиков нет. Штурм начался в 16 часов и продлился полчаса", – сообщает телеграм-канал "База".

Утверждается, что четверых бунтовщиков, державших в заложниках нескольких сотрудников колонии, ликвидировали огнем снайперов.

Видео дня

Эту информацию подтверждает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ведомства, четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных. Четырем сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались почти сразу. Еще четверо сотрудников колонии, оказавших сопротивление, после освобождения спецназом были госпитализированы. Тем не менее, один из них скончался в больнице.

Бунт в колонии под Волгоградом

Как писал УНИАН, после захвата колонии бунтовщики опубликовали в сети кадры с окровавленными сотрудниками учреждения. Свои действия они объясняли местью за издевательства российских силовиков, в том числе над исполнителями теракта в "Крокус Сити". Также бунтовщики заявляли о своей связи с ИГИЛ.

Примечательно, что это уже второй такой бунт в российских колониях с начала года. В июне шестеро заключенных захватили в заложники сотрудников ФСИН в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Тогда бунтовщики тоже называли себя сторонниками ИГИЛ. Здание СИЗО штурмовал спецназ. Людей, которые захватили заложников, убили. Сотрудников ФСИН освободили.

Вас также могут заинтересовать новости: