Подобное поведение за российским диктатором замечали и раньше - но лишь в критические моменты.

Есть один верный признак того, что российский диктатор Владимир Путин отчаянно ищет признания: он "спонтанно" выходит навстречу толпе сторонников. Именно это произошло 20 августа во время первой поездки российского лидера за пределы Москвы после того, как украинские войска совершили дерзкий трансграничный рейд и захватили немалую территорию в Курской области РФ.

В отличие от своих предшественников Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, 71-летний диктатор – бывший офицер КГБ – никогда не смешивался с простыми людьми без крайней необходимости, пишет The Times. Однако в последние месяцы его "вылазки" на публичные прогулки стали привычным явлением.

"Стареющий российский лидер становился все более замкнутым еще до того, как пандемия подтолкнула его к самоизоляции, которую он почти никогда не нарушал, даже во время боевых действий в Украине. Его нигде не было видно на линии фронта в Украине в 2022 году или, по мере развития войны, на юго-западе России после того, как он начал подвергаться украинским атакам", – говорится в матерале.

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Однако 23 июня 2023 года происходит мятеж – главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин возглавил своих наемников в неудачном походе на Москву. И вдруг, через четыре дня, когда все посетители Путина все еще должны были сидеть на изоляции и проходить тестирование на Covid, властитель Кремля ошеломил всех публичной прогулкой в отдаленном кавказском регионе на юге России.

"Когда он позировал для селфи и целовал молодую девушку, государственное телевидение сравнило четко срежиссированное появление с приемом рок-звезды. Этой весной Путин, демонстрируя подобное публичное взаимодействие, остановил свой кортеж посреди небольшого городка Торжок к северо-западу от Москвы, где стратегически размещенная толпа сторонников, отделенная от него полицейскими барьерами, была готова поприветствовать его. Всего за четыре дня до этого вооруженные террористы штурмовали концертный зал, в результате чего погибло 145 человек. Путин так и не посетил место происшествия, не встретился с выжившими и семьями погибших", – отмечает издание.

Вторжение иностранных войск на российскую территорию впервые со времен Второй мировой войны, во время которого украинские войска захватили часть юго-западной Курской области, тоже не вызвало особой реакции со стороны Путина. На недавней встрече, посвященной операции украинских войск, он продолжал называть события на Курщине "ситуацией".

"Российский лидер старался не показывать, что произошло что-то необычное. Он не сделал ни одного обращения к нации и не посетил областной центр Курск, переполненный россиянами, которые почти за одну ночь стали беженцами в собственной стране. Но самым верным признаком того, что вторжение поразило Путина до глубины души, стало то, что во вторник вечером он решил заскочить на Кавказ на обратном пути из поездки в Азербайджан", – считает автор.

Кроме довольно стандартного визита на ферму и в военное училище, Путин также посетил матерей жертв осады школы в Беслане в 2004 году. Это произошло впервые за 20 лет.

И так же, как и после двух предыдущих катастроф, Путин остановил свой кортеж, на этот раз посреди города Владикавказ, и пошел в соседний парк, где к нему и его охранникам вскоре подбежала группа подростков, разговаривающих по телефону.

"Мальчики-подростки были заинтересованы в том, чтобы сделать селфи с Путиным, и почти не проявляли благосклонности, за исключением одного парня, который воскликнул: "Владимир Владимирович, я вас люблю!". Получив свою порцию народной поддержки, Путин отошел к своему автомобилю после всего лишь 40 секунд селфи", – резюмирует издание.

Бои в Курской области и "турне" Путина

На днях российский диктатор Владимир Путин наведался в Азербайджан. Как отмечают в американском Институте изучения войны, этот вояж напрямую связан с украинской операцией в Курской области РФ.

Так, одной из важных целей международного визита Путина была попытка переключить внимание с украинского вторжения в Курскую область, учитывая усилия Кремля по преуменьшению масштабов и последствий операции ВСУ. Кроме того, реакция Путина на "курскую ситуацию" выявила некоторые сдвиги в кремлевской вертикали власти в течение последних нескольких месяцев.

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