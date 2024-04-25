Нерешительность диктатора, как правило, столь же разрушительна, как и решения, которые он принимает, отметили журналисты.

В РФ режим диктатора Владимира Путина - это высоко персонализированная система, которой управляет стареющий автократ, и он более хрупкий чем кажется. Распад России может быстро произойти.

Руководствуясь прихотями и заблуждениями Путина, Москва склонна совершать обреченные на провал шаги, пишет американский журнал Foreign Affairs. "Российское государство эффективно выполняет приказы сверху, но не контролирует качество этих приказов. По этой причине оно находится под постоянным риском развала в одночасье, как это случилось с его советским предшественником три десятилетия назад (имеется ввиду СССР, - Ред.)", - отмечается в материале.

Журналисты добавили, что диктатор использовал свою концентрированную власть, чтобы ввергнуть РФ в жестокую войну против украинцев, и российская государственная бюрократия тратит все больше ресурсов на выполнение пожеланий своего главаря. В журнале подчеркивается, что упрямство диктатора усилили то, что его на протяжении многих лет окружали подхалимы.

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"…Нерешительность Путина, как правило, столь же разрушительна, как и решения, которые он принимает... Начав всепоглощающую войну, Путин редко удосуживается объяснить государственным и квазигосударственным субъектам, как адаптироваться к новой реальности. При отсутствии инструкций, они либо впадают в ступор, либо берут дело в свои руки, иногда с катастрофическими последствиями…", - подчеркивается в статье.

Важные новости - Россия в центре внимания

В стране Владимир Путин находится у власти уже более чем 20 лет. Стоит отметить, что диктатору сейчас, по официальным данным, 71 год. В середине марта в России и на временно оккупированной территории прошли псевдовыборы президента. Центризбирком РФ "нарисовал" Путину рекордные показатели - 87,28% голосов избирателей и 77,4% явки.

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, это свидетельствует о том, что Путин сейчас находится в самом слабом состоянии за всю историю правления. Стоит отметить, что демократические страны, в том числе Украина, США, Германия и Франция не признали результаты псевдовыборов.

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