Место Герасимова занял командующий ВДВ Теплинский.

Президент страны-агрессора Владимир Путин уволил Валерия Герасимова с поста командующего российскими войсками в Украине.

Как сообщает Daily Mail, место Герасимова занял командующий ВДВ Теплинский. При этом, по данным издания, Герасимов останется начальником Генштаба РФ, однако общая ответственность за исход войны в Украине теперь ложится на Теплинского.

Примечательно, что Теплинский - уроженец Донецкой области. Он считается одним из "самых способных" российских военачальников.

Видео дня

Официальной информации об увольнении Герасимова в российских СМИ на данный момент нет, однако, как говорится в материале, кадровые перестановки произошли сразу после возвращения в Украину "азовцев".

Возвращение в Украину "азовцев"

8 июля 2023 года стало известно о том, что в Украину возвращаются пятеро командиров "Азова".

Денис Прокопенко, Святослав Пономарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года и находились в Турции на условиях обмена.

Информация о возвращении защитников "Азовстали" вызвала бурную реакцию со стороны Кремля.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал реакцию Москвы на возвращение в Украину защитников "Азовстали", добавив, что теперь Россию всегда будут ставить на "известное ей место".

В ISW проанализировали действия Эрдогана, отпустившего в Украину защитников "Азовстали"

Вас также могут заинтересовать новости: